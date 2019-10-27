اعتقالات خلال تظاهرة معارضة في كازاخستان

المصدر: نور سلطان - أ.ف.ب

أوقفت الشرطة الكازاخية 26 شخصاً أمس لمشاركتهم في احتجاجات دعت إليها مجموعة معارضة محظورة انتقدوا خلالها الحكومة والتوسّع الاقتصادي الصيني في البلاد.

واعتقلت قوات الأمن عشرة أشخاص واقتادتهم إلى شاحنات الشرطة في ألماتي، كبرى مدن كازاخستان.

وأعلنت الشرطة توقيف ما مجموعه 26 شخصاً في ألماتي والعاصمة نور سلطان الواقعة على بعد نحو ألف كيلومتر إلى الشمال.

وقال مواطن كازاخي أوقف في ألماتي، للصحافيين، إنه يعارض «التمدد الصيني»، وإنه «ضد استقدام مصانع صينية إلى هنا».

وتعد الصين المجاورة شريكاً اقتصادياً رئيساً لكازاخستان التي تعتبر نفسها «صلة الوصل» في مشروع البنى التحتية الصيني الضخم «الحزام والطريق» الذي تقدّر قيمته بتريليون دولار.

لكن مئات الكازاخيين نزلوا إلى الشوارع في الأشهر الأخيرة للتعبير عن مخاوفهم من الاستثمارات الصينية في البلاد الغنية بالنفط.