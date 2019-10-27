مظاهرة حاشدة في مدريد ضد انفصال كتالونيا

المصدر: مدريد- أ.ف.ب

شارك الآلاف في مسيرة دعا إليها حزب «فوكس» اليميني المتطرف في مدريد، أمس، حيث أكّد زعيم الحزب، سانتياغو أباسكال، للحشود، أن تجمعه هو الوحيد القادر على التعاطي مع أزمة كاتالونيا.

واحتشد المتظاهرون الذين رفعوا الأعلام الإسبانية في ساحة كولومبوس، هاتفين «فيفا إسبانيا» (فلتحيا إسبانيا).

وفي خطابه أمام الحشد، هاجم أباسكال، الحزب الاشتراكي الحاكم، مركّزاً في حديثه على الأزمة في كاتالونيا، التي هزّتها تظاهرات عنيفة، بعدما قررت المحكمة العليا سجن تسعة قادة انفصاليين على خلفية محاولة الاستقلال.

وقال إنه في وجه الاشتراكيين، لا يوجد سوى فوكس، وفي وجه محاولات الانفصال، لا يوجد غير فوكس، بينما اعتبر أن «حزب الشعب» المحافظ «لا طائل منه»، وحزب «سيودادانوس» (المواطنون) اليميني الوسطي «انتهازي».

وتبنى حزب فوكس نهجاً متشدداً مناهضاً لانفصال إقليم كاتالونيا، بينما يطالب بحظر جميع الأحزاب المطالبة بالاستقلال في كافة أقاليم إسبانيا. ورفع العشرات علماً ضخماً لإسبانيا، وساروا وسط الساحة المكتظة، حيث نظّم التجمع تحت شعار «دفاعاً عن وحدة إسبانيا».