13 قتيلاً ومفقوداً جراء الأمطار في اليابان

المصدر: طوكيو - أ.ف.ب

قتل عشرة أشخاص وأدرج ثلاثة آخرون في عداد المفقودين نتيجة الأمطار الغزيرة التي شهدها وسط اليابان، بعد أسبوعين فقط من هبوب الإعصار «هاغيبيس».

وأسفرت انزلاقات للتربة وسيول عن مقتل تسعة أشخاص، بينهم مسنان عثر عليهما غارقين بسيارتيهما، في منطقة شيبا في جنوب شرقي طوكيو.

وأظهرت صور جوية عمال إنقاذ أثناء إزالتهم حطام منزلين في قطاع ضمن هذه المنطقة التي نكبتها السيول.

وعثر على جثة امرأة تبلغ 40 عاماً قرب شاطئ فوكوشيما (شرق)، بحسب مسؤول في الإطفاء.

كما بدأ غواصون من الشرطة عمليات بحث عن ثلاثة مفقودين بحسب قناة «ان. اش. كي» العامة. وقال رجل سبعيني في مداخلة عبر القناة إنّ المياه كانت تسيل داخل حديقته كما لو أنّ نهراً يعبر منها وكان الأمر أسوأ من الإعصار.