تشيلي نحو حكومة جديدة وإلغاء للطوارئ

المصدر: سانتياغو - أ.ف.ب

أعلن رئيس تشيلي سيباستيان بينيرا، أمس، عن تعديل وزاري واسع غداة تظاهرة تاريخية في البلاد ضد الفوارق الاجتماعية.

وقال بينيرا: «طلبت من كافة الوزراء تقديم استقالاتهم، لنتمكن من تشكيل حكومة جديدة والاستجابة لهذه المطالب الجديدة»، كما أعلن إلغاء حالة الطوارئ اليوم الأحد إذا «سمحت الظروف».

بدوره، أعلن الجيش رفع حظر التجول الليلي المفروض منذ أسبوع في العاصمة سانتياغو على خلفية الأزمة.

وجاء في بيان للجيش أن «الظروف الحالية تتيح لنا اتخاذ قرار برفع حظر التجول في المنطقة الإدارية للعاصمة اعتباراً من الآن».

وكانت السلطات فرضت حظر التجول الليلي في العاصمة في 19 أكتوبر الجاري عقب أعمال شغب وعنف أدت إلى موجة احتجاجات غير مسبوقة في البلاد، ثم قلّصت السلطات حظر التجول الليلي إلى خمس ساعات بدلاً من عشر ساعات. وانفجر الغضب الاجتماعي الذي تجسد بتظاهرات عنيفة وعمليات نهب، بعد إعلان زيادة نسبتها 3,75 في المئة في رسوم مترو سانتياغو، لكنه لم يهدأ بعد تعليق هذا الإجراء.