جونسون: بريكست لا يزال ممكناً في 31 أكتوبر

المصدر: لندن، بروكسل - وكالات

ذكر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أنه لا يزال من الممكن لبريطانيا أن تخرج من الاتحاد الأوروبي «بريكست» في 31 أكتوبر الجاري، حال لم ترجئ بروكسل العملية، ما يتناقض مع ما قاله وزراء بارزون من أنه من المتأخر للغاية للبريكست أن يحدث الأسبوع المقبل. وقال جونسون للصحفيين خلال زيارة لمدرسة بريطانية:

«في اللحظة الراهنة الأمر يرجع إلى الاتحاد الأوروبي لتقرير ما إذا كان التكتل سيمنحنا تمديداً من عدمه، في الوضع الراهن يمكننا الخروج في 31 أكتوبر، لقد قرر البرلمان، كما تعلمون، أنه يريد أن يطلب من بروكسل إبقاءنا في الاتحاد الأوروبي». وأضاف جونسون: «أعارض تماماً أي تمديد، في اللحظة الراهنة يحاول الاتحاد الأوروبي أن يتوصل إلى قرار بشأن ما سيفعله يجب أن نخرج في 31 أكتوبر».

في السياق، أرجأ سفراء دول الاتحاد الأوروبي، أمس، في بروكسل إلى مطلع الأسبوع، قراراً حول مدة التأجيل الجديدة لبريكست، ما منح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون متسعاً من الوقت للدفع نحو إجراء انتخابات مبكرة. وقال دبلوماسيون كبار إنهم سيجتمعون مجدّداً الاثنين أو الثلاثاء، أي قبل أقل من 72 ساعة من الموعد المحدد لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ووصف كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي حول بريكست، ميشال بارنييه، المحادثات التي جرت أمس الجمعة بأنها ممتازة. وقالت ناطقة باسم المفوضية الأوروبية إن العمل سيستمر في الأيام المقبلة.

ووفق مصادر أوروبية عديدة، سيعقد اجتماع جديد للسفراء الاثنين أو الثلاثاء، لوضع اللمسات الأخيرة على قرار حول مهلة الإرجاء الإضافية. وأكد دبلوماسيون أوروبيون كبار حضروا الاجتماع أن أعضاء الاتحاد الـ 27 اتفقوا من حيث المبدأ على أن جانباً من التأجيل سيكون مناسباً، وأنّ عواصمهم بوسعها تقرير مدة التأجيل في خطابات مكتوبة، عوضاً عن عقد قمة طارئة لقادة الاتحاد في بروكسل الأسبوع المقبل.