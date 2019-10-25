استقالة وزير الاقتصاد الياباني إيشو سوجاوارا

المصدر: د ب ا

أعلن وزير الاقتصاد الياباني إيشو سوجاوارا، أنه استقال من منصبه بعدما واجه مزاعم عن ارتكاب انتهاكات لقوانين تمويل الحملات الانتخابية، مما يمثل صفعة لحكومة رئيس الوزراء شينزو آبي.

وقال سوجاوارا /57 عاما/ للصحفيين اليوم الجمعة إنه قدم استقالته، ليصبح أول عضو في حكومة آبي الجديدة يستقيل، وذلك بعد أن تم تعيينه في سبتمبر للمنصب المسؤول عن الاقتصاد والتجارة والصناعة، حسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

من جانبه، قال آبي للصحفيين إنه قبل الاستقالة وسيقوم بتعيين هيروشي كاجياما، وهو عضو مخضرم في حزبه الليبرالي الديمقراطي، ليحل محل سوجاورا، الذي قال إنه لا يرغب في أن تتسبب قضاياه الشخصية في التشويش على البرلمان.