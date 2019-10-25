موراليس يفوز بالجولة الأولى لانتخابات الرئاسة في بوليفيا

المصدر: د ب ا

فاز الرئيس البوليفي إيفو موراليس بولاية رئاسية رابعة في الجولة الأولى للانتخابات بعد فرز 97ر99% من بطاقات الاقتراع، حسبما أظهرت النتائج الرسمية يوم أمس الخميس.

وحصل اليساري موراليس على 07ر47% من الأصوات مقابل 51ر36% لمنافسه المنتمي ليمين الوسط، كارلوس ماسا، ليحصل بذلك على فارق الـ 10 نقاط لصالحه، وهو الهامش المطلوب لتفادي جولة إعادة.

وكان موراليس قال بالفعل يوم الأربعاء إنه يتوقع فوزا صريحا، وأدلى بتصريحات مماثلة يوم الخميس.

واستغرقت السلطات الانتخابية أكثر من 24 ساعة لحساب عدد قليل من النقاط المئوية في انتخابات الأحد.

وشهدت بوليفيا أربعة أيام من الاحتجاجات ضد مزاعم بأن الحكومة تزور النتائج.

ونفى موراليس تلك المزاعم ودعا من يروجون لها إلى تقديم الدليل.