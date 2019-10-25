غينيا: احتجاجات ضد ترشح الرئيس لولاية ثالثة

المصدر: كوناكري - رويترز

نزل آلاف الغينيين إلى الشوارع في أكبر سلسلة من المظاهرات احتجاجاً على سعي الرئيس ألفا كوندي للبقاء في السلطة لولاية ثالثة ما أدى لسجن نحو 12 من السياسيين والشخصيات المعارضة.

وفي طريقهم لأكبر استاد في العاصمة كوناكري ردد المحتجون هتافات منها «لن يحدث» و«افرجوا عن المعتقلين».

ونظمت الاحتجاجات الجبهة الوطنية للدفاع عن الدستور، وهي ائتلاف من السياسيين والنشطاء المعارضين لتعديل الدستور بما يسمح لكوندي بالترشح لولاية ثالثة. وشهدت مدن أخرى في أنحاء غينيا احتجاجات مماثلة اتسمت بالسلمية وبوجود مكثف للشرطة.

وقال أحد المتظاهرين «نريده كوندي أن يفرج عن القياديين المعتقلين قبل بدء أي مفاوضات. ثم سيكون عليه القول إنه لن يترشح».