مصدر بريطاني: «بريكست» سيتحقق وفقاً لاتفاق جونسون

المصدر: لندن، هلسنكي - وكالات

أعلن مصدر بمقر رئاسة الوزراء البريطانية أن المملكة المتحدة ستغادر الاتحاد الأوروبي في نهاية الأمر بشروط اتفاق الخروج الذي تفاوض عليه رئيس الوزراء بوريس جونسون على الرغم من عرقلة البرلمان لتوقيت الخروج.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته «سينتهي الأمر بمغادرتنا حسب اتفاق رئيس الوزراء.. سنغادر باتفاق، اتفاق رئيس الوزراء».

ورد المصدر على سؤال عن موعد الخروج في ظل اقتراب الموعد النهائي المقرر يوم 31 أكتوبر الجاري قائلاً، «البرلمان استعاد سيطرته.. فهل ستجرى انتخابات قبل عيد الميلاد؟ ربما.. سنرى».

في الأثناء، ذكرت الرئيسة المنتخبة للمفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، أنها تود أن تقوم بريطانيا بترشيح مفوض أوروبي في حال تأجل خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

وقالت فون دير لاين بعد محادثات في هلسينكي مع رئيس الوزراء الفنلندي أنتي ريني: «فيما يتعلق بمسألة منح تمديد لبريطانيا أنه يبدو جيداً للغاية». وأشارت إلى أن مدة مثل هذا التمديد لم تقرر بعد.

مفوض

وإذا ما ظلت بريطانيا في الاتحاد الأوروبي بعد الأول من نوفمبر المقبل، قالت فون دير لاين إنها «سوف تطلب من المملكة المتحدة إرسال مفوض».

وقال ريني إنه من المهم تجنب حدوث «بريكست قاس»، مشيراً إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.

وأضاف أن طاقمه كان على تواصل مع رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك الذي أوصى بتمديد.