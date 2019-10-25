الفيضانات تودي بحياة 29 شخصاً في كينيا

المصدر: نيروبي - د.ب.أ

أعلنت السلطات في كينيا أمس وفاة 29 شخصاً جراء الفيضانات، بينما حذرت إدارة الأرصاد الجوية بالبلاد من توقع المزيد من هطول الأمطار الغزيرة.

وقال جيمس موهيندي من إدارة الأرصاد الجوية: إن كينيا الواقعة في الجزء الشرقي من أفريقيا تشهد ثاني مواسمها السنوية المطيرة، لكن معدل هطول الأمطار في أكتوبر الجاري كان أعلى من المتوسط في معظم أنحاء البلاد.

وأضاف أنه في منطقة واحدة قريبة من الحدود مع إثيوبيا تم تسجيل أمطار بمعدل أعلى في الأيام العشرة الأولى من الشهر عما تشهده عادة في موسم الأمطار بأكمله، والذي عادة يكون ممتداً في الفترة بين أكتوبر وديسمبر.