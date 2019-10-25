بريطانيا: ضحايا شاحنة الموت الـ39 صينيون

المصدر: لندن ـ رويترز

أعلنت الشرطة البريطانية أمس أن 39 قتيلاً عثر عليهم داخل شاحنة قرب لندن صينيون على الأرجح، في حين استجوبت سائق الشاحنة المحتجز للاشتباه بالقتل. ‭‭ ‬‬

وعثرت الشرطة على جثث 31 رجلاً وثماني نساء أول من أمس في حاوية شاحنة بمنطقة صناعية في جرايز على بعد نحو 32 كيلومتراً إلى الشرق من لندن.

وعلى مدى سنوات يحاول مهاجرون غير شرعيين الوصول إلى بريطانيا مكدسين في شاحنات كثيراً ما تسافر عبر البر الرئيسي الأوروبي. وفي أكبر مأساة من نوعها، عثر على جثث 58 صينياً في شاحنة للطماطم في عام 2000 بميناء دوفر.

وقالت السفارة الصينية في بيان «بقلوب مكلومة، نتابع تقارير وفاة 39 شخصاً بإسيكس في بريطانيا» مضيفة أنها تسعى لمزيد من التوضيح من الشرطة.

وذكرت شرطة إسيكس في بيان «كل جثة من الـ39 ستخضع لعملية تشريحية كاملة للوقوف على سبب الوفاة قبل أن نتحرك لتحديد هوية كل فرد داخل الشاحنة»، مشيرة إلى أن العملية ستستغرق وقتاً.

وتابعت قائلة «ربما لا نحصل على كل الإجابات على الفور».