رئيس الوزراء الإثيوبي يكشف حقيقة تصريحاته الأخيرة بشأن سد النهضة

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد اليوم حقيقة تصريحاته الأخيرة أمام البرلمان الإثيوبي بشأن ملف السد ، مؤكداً أنها تم اجتزاؤها خارج سياقها، وأنه يكن كل تقدير واحترام لمصر.

والتقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم، رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، ، على هامش القمة الأفريقية الروسية في مدينة سوتشي.

وتناول اللقاء التباحث حول ملف سد النهضة، في ضوء آخر التطورات.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية المصرية ، أكد "آبي أحمد" أن تصريحاته الأخيرة أمام البرلمان الإثيوبي بشأن ملف السد تم اجتزاؤها خارج سياقها، وأنه يكن كل تقدير واحترام لمصر قيادةً وشعبًا وحكومةً، موضحًا أن تصريحاته تضمنت الإعراب عن التزام إثيوبيا بإقامة سد النهضة بدون إلحاق الضرر بدولتي المصب.

وأضاف آبي أحمد أن الحكومة والشعب الإثيوبي ليس لديهم أي نية للإضرار بمصالح الشعب المصري، وأن استقرار مصر وإثيوبيا قيمة وقوة مضافة للقارة الأفريقية بأسرها، مع التشديد على أنه بصفته رئيسًا لوزراء إثيوبيا، ملتزم بما تم إعلانه من جانب بلاده بالتمسك بمسار المفاوضات وصولاً إلى اتفاق نهائي.