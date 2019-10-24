تأييد مساءلة ترامب في الكونغرس يرتفع بين المستقلين

المصدر: واشنطن - وكالات

أظهر مسح لوكالة رويترز وإبسوس ارتفاع نسبة التأييد بين المستقلين سياسياً لمساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الكونغرس، وزيادة نسبة التأييد إجمالاً بواقع ثلاث نقاط مئوية منذ الأسبوع الماضي.

وكشف المسح، الذي أجري في الفترة بين 18 و22 أكتوبر الجاري، استمرار تحول الرأي العام في ظل استقبال الأمريكيين سلسلة من الأنباء المرتبطة بتحقيق الكونغرس الخاص بالمساءلة وقرار ترام بسحب قواته من شمالي سوريا.

وفي المجمل، قال 46% من الأمريكيين إنهم يؤيدون مساءلة ترامب مقابل اعتراض 40%. وظل تأييد المساءلة مستقراً نسبياً بين الجمهوريين والديمقراطيين خلال الأسبوع الماضي لكنه ارتفع بين المستقلين.