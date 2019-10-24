مصدر: الاتحاد الأوروبي يوافق على إرجاء «بريكست»

المصدر: بروكسل - وكالات

أعلن مصدر أوروبي أن دول الاتحاد الأوروبي وافقت من حيث المبدأ، أمس، على تأجيل موعد خروج بريطانيا من التكتل «بريكست» إلى ما بعد نهاية الشهر الجاري، لكن من دون تحديد موعد. ونقلت تقارير عن المصدر قوله بعد اجتماع سفراء الدول الـ27 في بروكسل: «لم يكن القصد من الاجتماع اتخاذ أي قرارات رسمية ولم يحدث ذلك».

وأضاف: «وافق الجميع على الحاجة إلى التمديد لتجنب بريكست من دون اتفاق. وما زالت مدة التمديد قيد النقاش». وأوصى رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك زعماء الاتحاد بالموافقة على إرجاء خروج بريطانيا من موعده المقرر في 31 أكتوبر حتى 31 يناير المقبل.