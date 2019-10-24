قائد أمريكي: سنتدخل بكل قوة ضد إيران عند الحاجة

المصدر: واشنطن - وكالات

أعلن الجنرال كينيث ماكنزي، قائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكي، أمس، أن بلاده لا تسعى إلى حرب مع إيران لكنها ستتدخل بكل قوة لحماية حلفائها وأصدقائها في الخليج العربي.

وأكد ماكنزي، خلال كلمته في المؤتمر الـ28 للعلاقات العربية الأمريكية لصناع القرار، أن إيران تشكل خطراً على المجتمع العالمي، ويجب أن يركز العالم على أفعالها، وأن نستعد لما هو غير متوقع منها.

وأكد قائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكي أن «أي حرب في منطقة الخليج العربي مع شركاء الولايات المتحدة ستكون واشنطن شريكة فيها بكل قوتها البرية والبحرية والجوية وعبر الفضاء وكذلك حرب الإنترنت».

وأشار ماكنزي إلى أن استقرار الشرق الأوسط يعني استقرار العالم، موضحاً أن التهديد الأكبر في الشرق الأوسط هو التهديد الإيراني، حيث إن إيران تعمل على تطوير أسلحة نووية.