البرلمان الأوروبي يبحث أنشطة طهران المشبوهة

المصدر: بروكسل - وكالات

استضاف البرلمان الأوروبي، أمس، مؤتمراً بحضور شخصيات وبرلمانيين، لتسليط الضوء على جرائم النظام الإيراني وسبل التصدي لها على المستوى الأوروبي.

وأكد خوان لوبيز، عضو البرلمان الأوروبي لمجموعة التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين، أن الوقت قد حان من أجل تحقيق تغيير في طهران وصولاً إلى مستقبل أفضل للإيرانيين.

وأوضح لوبيز أن الانتهاكات لا تزال مستمرة لحقوق الإنسان في إيران، كمحنة السجناء السياسيين وسجناء الرأي.

كما بحث المؤتمر الأنشطة المشبوهة للنظام الإيراني وإرهابه في الخارج، وتهريب الأسلحة والتدخل في المنطقة، خصوصاً أن الشعوب في جميع أنحاء المنطقة من العراق إلى لبنان يعبرون عن احتجاجاتهم على تدخل إيران في بلادهم.