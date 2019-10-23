الرئيس الإسرائيلي يكلف غانتس تشكيل الحكومة

المصدر: أ ف ب

طلب الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين مساء الأربعاء من قائد الأركان السابق بيني غانتس تشكيل حكومة لإخراج البلاد من أطول مأزق سياسي في تاريخها.

وقال ريفلين أمام وسائل الإعلام إنه يتعين على الأحزاب السياسية تقديم "تنازلات". بينما وعد غانتس بـ "محاولة تشكيل حكومة اتحاد ليبرالي".

وبعد انتخابات تشريعية في 17 سبتمبر، حاول رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو تشكيل ائتلاف حكومي، لكنه تراجع عن ذلك الاثنين الماضي. وفي اليوم التالي، أعلن ريفلين أنه سيكلف غانتس رسميا بهذه المهمة.

وأمام غانتس 28 يوما لخوض التحدي، وإلا سيطلب ريفلين من الكنيست تسمية مرشح لتشكيل الحكومة. وفي حال فشل ذلك، تتجه اسرائيل إلى انتخابات جديدة ستكون الثالثة في أقل من عام.

وقال غانتس: "علينا أن نتصرف بمسؤولية حيال المواطنين وتجنب انتخابات جديدة"، مؤكدا أن ثمة مكان "لجميع مكونات المجتمع" في الحكومة التي يسعى إليها.

ومن المقرر أن يلتقي مفاوضون من حزب "أزرق أبيض" برئاسة غانتس وآخرون من الليكود، حزب نتانياهو، الخميس، وفق بيان لليكود.