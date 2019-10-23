بالفيديو.. إطلاق سراح مشّعل شرارة احتجاجات هونغ كونغ

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلقت السلطات في هونغ كونغ اليوم الأربعاء سراح شان تونغ كاي من مكان احتجازه، وهو الرجل المتهم بقتل صديقته السابقة في تايوان، وكانت القضية قد أشعلت شرارة احتجاجات طويلة ضد مشروع قانون تسليم المجرمين للصين.

وفي تصريحه الأول عقب خروجه من السجن، انحنى تشان أمام وسائل الإعلام طويلاً قبل أن يعتذر لعائلة صديقته السابقة عن المأساة وعن "الضرر والألم الذي سببه".

كما قدم اعتذاراً لشعب هونغ كونغ... ولم ينسَ شكر والديه اللذين حسب قوله قدما دعمهما له، وفق "يورونيوز".

وكانت تهمٌ قد وجهت لتشان بقتل صديقته في تايوان العام الماضي قبل أن يفر إلى هونغ كونغ، حيث استغلت رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ، كاري لام قضية تشان لتمرير مشروع قانون خاص بتسليم المجرمين أو المشتبه بهم إلى الصين بما في ذلك البر الرئيسي وتايوان وماكاو.

يذكر أن هونغ كونغ تعاني منذ خمسة أشهر من الاحتجاجات على مشروع القانون الذي تقدمت به لام ،ليتم إلغاؤه بعد ذلك، إلا أن المظاهرات لم تتوقف بل توسعت وتطورت لتتحول إلى حركة مؤيدة للديمقراطية وتطالب بمعاقبة الشرطة.