حريقا غابات يهددان المنازل في جنوب كاليفورنيا

المصدر: لوس أنجلوس - رويترز

تعمل فرق الإطفاء في كاليفورنيا لإخماد حريقي غابات يهددان المنازل. وأظهرت لقطات مصورة من الجو بثتها قناة «كيه.إيه.بي.سي» التلفزيونية ألسنة اللهب مستعرة على طول سلسلة تلال تحف منطقة يقطنها أثرياء مواجهة للشاطئ تقع بين سانتا مونيكا وماليبو على بعد نحو 30 كيلومتراً غربي وسط مدينة لوس أنجلوس.

وصدر أمر أولي بإخلاء إلزامي لنحو 200 منزل في منطقة باسيفيك باليساديس، حيث عملت فرق مكافحة الحرائق وطائرات هليكوبتر على إخماد نقاط ساخنة وإقامة خط احتواء حول للنيران حول منطقة الحريق.

إلا أن إدارة إطفاء الحرائق في لوس أنجلوس قالت، لاحقاً، إن جميع أوامر الإخلاء بخصوص حريق باليساديس رُفعت ويمكن للسكان العودة لمنازلهم.