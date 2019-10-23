ترودو يفوز بولاية ثانية في البرلمان الكندي

المصدر: أوتاوا - أ.ف.ب

فاز رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بولاية ثانية، لكن حزبه الليبرالي حصل على غالبية ضئيلة في البرلمان ما سيُرغمه على الاعتماد على دعم حزب صغير للبقاء في الحكم.

وبحسب تقديرات عدد من محطات التلفزة الكندية، فاز الليبراليون بـ156 مقعداً من أصل 338 في مجلس العموم الكندي. وفي البرلمان المنتهية ولايته، كانوا يتمتعون بغالبية مريحة من 177 مقعداً.

وقال ترودو أمام مناصريه الذين تجمعوا في وسط مونتريال: «فعلتموها يا أصدقائي، تهانيّ». وأضاف: «هذا المساء، رفض الكنديون الانقسام (...) رفضوا خفض (في الضرائب) والتقشف وصوّتوا لصالح برنامج تقدّمي وخطوة قوية ضد التغيّر المناخي».