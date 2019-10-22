إمبراطور اليابان.. من هو وما وظيفته؟

المصدر: البيان الإلكتروني

مراسم استثنائية ولباس تقليدي، نصبت اليابان إمبراطورها الجديد ناروهيتو، في واحدة من أقدم التقاليد التاريخية في العالم، ولكن ما لا يعرفه الكثيرون، الدور الذي يمارسه امبراطور اليابان.

وأصبح ناروهيتو بعد اعتلاءه "عرش الأقحوان" رسمياً في الأول من مايو، الإمبراطور الـ126 للبلاد، غداة تخلي والده أكيهيتو عن العرش في أول خطوة من نوعها يقدم عليها إمبراطور ياباني منذ 200 عام.

ناروهيتو

ناروهيتو "59 عاما" هو حفيد الإمبراطور هيروهيتو، الذي خاضت القوات اليابانية الحرب العالمية الثانية في عهده، فيما يعد أول إمبراطور ياباني يولد بعد أن وضعت الحرب أوزارها.

وبالنظر إلى ناروهيتو وزوجته ماساكو، وهي دبلوماسية سابقة عمرها 55 عاما، تملك خبرة طويلة في الدراسة والعيش في الخارج، فإن الآمال كبيرة في أنهما قد يكونان أكثر انفتاحا على العالم وأقرب إلى حياة كثير من اليابانيين، وفقاً لسكاي نيوز عربية.

وتخرج الإمبراطور الجديد عام 1982 بتخصص في التاريخ من جامعة غاكوشوين في طوكيو، وهي الجامعة التي تفضلها العائلة الإمبراطورية اليابانية، قبل أن يدرس لمدة عامين في جامعة أكسفورد في بريطانيا.

وتزوج ناروهيتو من الدبلوماسية السابقة ماساكو عام 1993، ولديهم ابنة وحيدة وهي الأميرة إيكو، التي تبلغ من العمر 17 عاما، والتي لا تستطيع تولي العرش، لأن قانون الإمبراطورية في اليابان لا يسمح للإناث باعتلاء العرش.

تنازل أكيهيتو عن العرش

في 2016، تنازل والد أكيهيتو عن العرش، في خطوة هي الأولى من نوعها التي يقدم عليها إمبراطور ياباني منذ 200 عام.

وقال أكيهيتو عند تنازله، أنه لم يعد قادرا جسديا على إتمام مهامه الإمبراطورية. وكان الإمبراطور كوكاكو آخر من تنازل عن العرش، في عام 1817.

وظيفة امبراطور اليابان

يعتبر الامبراطور رمزا للهوية الوطنية بالنسبة للمواطنين، وهو يمثل "ما يعني أن تكون يابانيا"، وفقا لبروفيسور التاريخ الياباني في جامعة بورتلاند ستيت الأميركية، كين روف.

ووفقا للخبراء، يشابه دور الامبراطور الياباني، دور الملوك والملكات في بريطانيا وإسبانيا والنرويج، ما يعني أنه رمز في الاحتفالات الوطنية، وشخصية موحدة للشعب.

وكانت الولايات المتحدة قد جردت الامبراطور من أي تأثير سياسي، وذلك بعد إعادة صياغتها للدستور الياباني، بعد انتصارها على اليابان في الحرب العالمية الثانية عام 1945.

وهدفت الولايات المتحدة لإبعاد الإمبراطور عن التدخل السياسي، وإبقائه رمزا للدولة فقط.

جدول الإمبراطور اليومي

وفقا لموقع "ثوت كو"، تكوّن الجدول اليومي لإمبراطور اليابان السابق أكيهيتو من الاستيقاظ فجرا والتمشي مع الامبراطورة في حدائق القصر الامبراطوري.

أما في الظهيرة فيدير الامبراطور الشؤون الرسمية، ومنها مقابلة السفراء الأجانب، وتوزيع الجوائز الامبراطورية. وفي المساء، يحضر الامبراطور وزوجته حفلات استقبال رسمية وأمسيات تقام على شرفه، قبل أن يخلد للنوم.

الإمبراطور التالي

سيكون شقيق ناروهيتو الأصغر، الأمير أكيشينو، الشخص القادم لاعتلاء العرش، وهو يبلغ من العمر 53 عاما. وفي حالة وفاة الأمير أكيشينو، سيصبح عرش الامبراطورية من حق ابنه هيساهيتو، البالغ من العمر 13 عاما.