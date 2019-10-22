امبراطور اليابان ناروهيتو يعلن رسميا تنصيبه

المصدر: وكالات

أعلن امبراطور اليابان ناروهيتو الثلاثاء تنصيبه خلال حفل ضخم أقيم في القصر الامبراطوري في طوكيو بحضور ألفي مدعو بينهم رؤساء دول وشخصيات كبرى من حوالى 180 بلدا.

وقال ناروهيتو وبجانبه الإمبراطورة ماساكو وكلاهما يرتدي لباسا تقليديا خاصا بهذه المراسم الاستثنائية "إلى البلد والعالم، أعلن تنصيبي"، بعدما أصبح رسميا في الأول من مايو الامبراطور الـ126 لليابان غداة تخلي والده أكيهيتو عن العرش.

وقام الإمبراطور /59 عاما/ بالإعلان عن تنصيبه بعدما اعتلي العرش البالغ ارتفاعه 5ر6 متر، في مراسم استغرقت 30 دقيقة.

واعتلت الإمبراطورة ماساكو، التي ارتدت اللباس التقليدي في اليابان المعروف باسم الكيمونو، عرشا آخرا.

وكان من المقرر أن يتم تنظيم موكب للإمبراطور والإمبراطورة ماساكو عقب الحفل، لكن تم تأجيل ذلك الحدث حتى 10 نوفمبر في أعقاب الإعصار هاجيبس، الذي خلف 81 قتيلا على الأقل.

وشارك في حفل اليوم عدد من كبار الشخصيات من أكثر من 170 دولة ومنظمة دولية، ومن بينهم الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، والأمير البريطاني تشارلز، ورئيس الفلبين رودريجو دوتيرتي، وزعيمة ميانمار الفعلية أون سان سو تشي، ومنسقة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني.

ومن المتوقع أن تكلف مراسم اعتلاء العرش، دافعي الضرائب اليابانيين 3ر16 مليار ين (150 مليون دولار)، بزيادة نسبتها 30% على تكلفة اعتلاء الإمبراطور السابق أكيهيتو العرش عام 1990، وذلك بسبب زيادة عدد الضيوف.

وتعتبر اليابان أقدم نظام ملكي في العالم، لمدة تمتد لأكثر من 2600 عام.