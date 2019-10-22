تكليف بيني غانتس بتشكيل حكومة الاحتلال

المصدر: القدس المحتلة - وكالات

قال مكتب رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي رؤوفين ريفلين في بيان، إن ريفلين سوف يكلف بيني غانتس زعيم حزب أبيض أزرق بتشكيل الحكومة.

وجاءت هذه الخطوة بعدما أعاد بنيامين نتانياهو تفويض تشكيل الحكومة المقبلة إلى الرئيس ريفلين، لإخفاقه في جمع عدد كافٍ من نواب الكنيست للانضمام للائتلاف الحكومي.

وتأتي إعادة التفويض قبل يومين من انتهاء الموعد النهائي لتشكيل الحكومة. وهذه هي المرة الثانية خلال عام ونصف العام التي يفشل فيها نتانياهو في تشكيل حكومة في أعقاب انتخابات عامة. وأشارت وكالة أنباء بلومبرغ إلى أنه على الرغم من أن فشل نتانياهو لم يكن مفاجئاً، إلا أن هذا الفشل يعني أن هذه ستكون المرة الأولى منذ عام 2006 التي سيحصل فيها سياسي غير نتانياهو على الفرصة لتشكيل حكومة.