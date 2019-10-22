واشنطن تنشر عشرات الدبابات في ليتوانيا

المصدر: فيلنيوس - وكالات - واشنطن - وكالات

بدأت الولايات المتحدة بنشر كتيبة من القوات وعشرات الدبابات في ليتوانيا لأول مرة لمدة ستة أشهر، في خطوة طالبت بها دول البلطيق والاتحاد الأوروبي ودول حلف شمال الأطلسي (ناتو) لردع روسيا المجاورة.

ووصلت عشرات من دبابات أبرامز وعربات برادلي المدرعة إلى منطقة تدريب الجيش في بابراد.

وقال وزير الدفاع الليتواني ريمونداس كاروبليس، إن نشر حوالي 500 جندي أمريكي سيبقون خلال فصل الشتاء، يثبت أن الوجود العسكري الأمريكي في الخاصرة الشرقية لحلف ناتو «لم يعد من المحرمات». وصرح الوزير لوكالة فرانس برس، «أولاً وقبل كل شيء، هذه رسالة إلى ليتوانيا ودول ناتو المجاورة بأن الحلفاء معنا».

وأضاف، «إنها أيضاً رسالة إلى روسيا مفادها أن الولايات المتحدة موجودة، وهذا عنصر ردع إضافي». وصرح بن هودجز، القائد السابق لقوات الجيش الأمريكي في أوروبا، أن نشر القوات الأمريكية كان «دليلاً على الالتزام الأمريكي بمواصلة الردع على طول الجهة الشرقية لحلف الناتو»، في الوقت الذي تسحب فيه الولايات المتحدة قواتها من سوريا وتتخلى عن حلفائها الأكراد.

وقال هودجز: «يجب ألا تشعر أي جهة بما فيها روسيا بالارتباك من التزام الأمريكيين بالناتو، رغم أنني أعتقد أن الانسحاب من سوريا خطأ». وقبل عامين نشر ناتو كتيبة متعددة الجنسيات بقيادة ألمانيا قوامها حوالي 1000 جندي في ليتوانيا، العضو في الاتحاد الأوروبي والناتو والبالغ عدد سكانها 2,8 مليون نسمة.

إنهاء الحرب في أفغانستان

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن المبعوث الأمريكي إلى أفغانستان زلماي خليل زاد يعقد اجتماعات مع روسيا والصين والحلفاء الأوروبيين لمناقشة إنهاء الحرب في أفغانستان. وبدأ خليل زاد، الأحد، زيارة إلى بروكسل وباريس وموسكو لبحث «أفضل الطرق لدعم تسريع الجهود للتوصل إلى سلام في أفغانستان»، بحسب بيان الوزارة. وقال إنه في موسكو سيلتقي نظراءه الروس والصينيين «لمناقشة المصالح المشتركة التي يمكن أن تتحقق بانتهاء الحرب في أفغانستان.