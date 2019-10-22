«فيسبوك» تحذف شبكات لحسابات وهمية مرتبطة بإيران وروسيا

المصدر: دبي- سيد صالح

أعلنت شركة «فيسبوك»، أمس، أنها حذفت من خدمتها أربع شبكات تمارس ما وصفته بــ «سلوك زائف منسق» مرتبطة بروسيا وإيران، وفقاً لما نشرته أمس شبكة «سي إن بي سي» الإخبارية الأمريكية.

وأفادت الشركة بأن ثلاث شبكات من الأربع المحذوفة تضم حسابات وصفحات وهمية مرتبطة بإيران، فيما ترتبط الشبكة الرابعة بوكالة بحوث الإنترنت في روسيا، وهي الوكالة المتهمة باستخدام «فيسبوك» ومواقع أخرى للتواصل الاجتماعي بُغيَة التدخل على نحو غير مشروع في سير الانتخابات الرئاسية الأمريكية السابقة التي جرت في عام 2016.

ونشرت «فيسبوك»، أمس، مدونة جاء فيها: «لقد فككنا هذه الشبكات استناداً إلى سلوكها، وليس إلى محتوى منشوراتها.