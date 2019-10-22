مناورة جونسون لتمرير «بريكست» تُصدم برفض «العموم»

المصدر: لندن - وكالات

اصطدمت مناورة رئيس الوزراء البريطاني لتمرير اتفاق بريكست في البرلمان، أمس، برفض رئيس مجلس العموم البريطاني جون بيركو طرح الاتفاق بين لندن والاتحاد الأوروبي على التصويت.

موضحاً أنه تم التصويت على ذلك السبت. واعتبر بيركو أمام النواب أن التصويت مرة ثانية على الموضوع نفسه سيكون أمراً «مكرراً».

وكان رئيس الوزراء بوريس جونسون أجرى مناورة أخيرة للحصول على دعم البرلمان للاتفاق بعد فشل محاولة أولى.

وخلال يوم دراماتيكي في البرلمان السبت، تبنّى البرلمان البريطاني تعديلاً يمنح النواب مزيداً من الوقت لمناقشة النصّ والتصويت عليه، على عكس رغبة جونسون. وتركت هذه الهزيمة السياسية جونسون تحت ضغط متزايد لإيجاد وسيلة للخروج من مأزق متى وكيف تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد أكثر من ثلاث سنوات من استفتاء 2016 الذي دعم بريكست بفارق ضئيل.

وكان جونسون مجبراً، بحكم القانون، على إرسال خطاب لرئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك يطلب فيه تأجيل بريكست، لكنّه رفض توقيعه.