رئيس إندونيسيا يتعهد بالتطوير

المصدر: جاكرتا - د.ب.أ

أدى رئيس إندونيسيا جوكو ويدودو اليمين الدستورية لولاية ثانية وأخيرة أمس في مراسم حضرها مشرعون وشخصيات أجنبية بارزة، وتم بثها على الهواء مباشرة عبر التلفزيون الرسمي.

وأدى الرئيس، وهو رجل أعمال سابق في مجال الأثاث (58 عاماً)، اليمين الدستورية، جنباً إلى جنب نائبه (76 عاماً)، معروف أمين، الذي يحل محل جوزيف كالا، الذي كان نائب ويدودو في ولايته الأولى.

وأقيمت المراسم خلال جلسة موسعة للجمعية الاستشارية الشعبية (برلمان إندونيسيا)، ترأسها رئيس البرلمان، بامبانج سويساتيو.

وقال سويساتيو، في خطابه بعد المراسم: «شهدنا مراسم أداء اليمين، وبهذا اليمين يكون جوكو ويدودو ومعروف أمين، اعتباراً من الآن، رئيساً ونائب رئيس لجمهورية إندونيسيا».

وذكر ويدودو، في خطاب تنصيبه، أنه سيواصل جعل تطوير البنية التحتية واحدة من أولوياته، متعهداً ببنية تحتية ستربط مناطق الإنتاج ومناطق التوزيع، وتوفر حرية الوصول بشكل أكثر سهولة إلى المواقع السياحية، وزيادة فرص عمل والإسراع من القيمة المضافة لاقتصاد الشعب. وأضاف أنه سيخفّض قيود البيروقراطية والروتين، وسيركز على الاستثمارات لتوفير وظائف.

وتم تشديد الإجراءات الأمنية في مختلف أنحاء العاصمة، حيث أغلقت الشرطة بعض المناطق من المدينة، كما أغلقت الشوارع حول مبنى البرلمان والقصر الرئاسي.

وكان ويدودو، وهو الرئيس السابع لإندونيسيا، ومعروف، وهو نائب الرئيس الـ13 للبلاد، قد فازا بـ55 في المئة من إجمالي الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي جرت أبريل الماضي.