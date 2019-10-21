إيران تشغل الدائرة الثانوية في مفاعل أراك خلال أسبوعين

المصدر: جنيف - رويترز

نقلت وكالة تسنيم شبه الرسمية أمس قول علي أصغر زاريان المساعد الخاص لرئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية أن الدائرة الثانوية لمفاعل أراك النووي للماء الثقيل ستعمل في غضون أسبوعين.

وفي الأسبوع الماضي قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن طهران ستواصل تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي إلى أن توفر الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق الحماية للاقتصاد الإيراني من العقوبات الأمريكية.

وقال زاريان إن إيران لديها القدرة على إنتاج ما يصل إلى 25 طناً من الماء الثقيل سنوياً مشيراً إلى أن طهران تنتج في العام حالياً 20 طناً من الماء الثقيل الذي تصدره للدول الأخرى. ويمكن استخدام الماء الثقيل في المفاعلات لإنتاج البلوتونيوم وهو وقود يستخدم في صناعة الأسلحة النووية.