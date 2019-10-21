اختتام مناورات مشتركة بين الصين وأستراليا

المصدر: بكين - رويترز

أعلنت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أمس، أن الجيشين الصيني والأسترالي اختتما تدريبات عسكرية مشتركة في إقليم هاينان الجنوبي الصيني. وقالت الوكالة إن التدريبات التي سميت «باندا-كنغر 2019» بدأت في العاشر من أكتوبر الجاري وانتهت أول من أمس، مضيفة أن عشرة ضباط وجنود من كل من جيشي البلدين شاركوا في التدريبات التي ركزت على صقل المهارات العسكرية للمشاركين وقوة الإرادة وروح الفريق لديهم.

وتأتي التدريبات المشتركة وسط تراجع في العلاقات الصينية الأسترالية، بينما ألقت الصين القبض رسمياً على الكاتب الأسترالي المولود في الصين يانغ هنغ جون للاشتباه في قيامه بالتجسس، وعبرت كانبيرا عن قلقها إزاء الإجراءات الصينية في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.