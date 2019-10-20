كاتالونيا تطالب مدريد بمفاوضات غير مشروطة

المصدر: برشلونة - أ.ف.ب

طالبت الحكومة الانفصالية في إقليم كاتالونيا أمس الحكومة الإسبانية، بعد خمسة أيام من أعمال العنف، بإجراء «مفاوضات غير مشروطة» لمعالجة النزاع في الإقليم بعد صدور أحكام على قادة انفصاليين.

وقال الرئيس الإقليمي كيم تورا في كلمة: «نحض رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز على أن يحدد موعداً لنجلس إلى طاولة التفاوض من دون شروط.. إنها مسؤوليته وواجبه».

ويريد تورا من هذا المطلب أن تطرح في المفاوضات قضية إجراء استفتاء على حق تقرير المصير، الأمر الذي ترفضه مدريد. وأضاف: «نطالب منذ وقت طويل بعملية التفاوض هذه من أجل حل سياسي لنزاع سياسي. اليوم، الأمر ملح أكثر من أي وقت».

وأكدت الحكومة الإسبانية في بيان أنها «كانت منفتحة دائماً على الحوار في إطار احترام القانون». وطالبت رئيس كاتالونيا بـ«إدانة العنف بشدة، الأمر الذي لم يفعله حتى الآن». وتأتي هذه الدعوة غداة ليلة خامسة من العنف في كاتالونيا أصيب خلالها 182 شخصاً واعتقل 83 إثر مواجهات بين متظاهرين والشرطة.