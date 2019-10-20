مقتل 50 متشدداً بعملية عسكرية في مالي

المصدر: باماكو - رويترز

أعلن جيش مالي أنه قتل نحو 50 متشدداً في عملية تمكّن خلالها من إنقاذ بعض الجنود الذين تم خطفهم خلال هجمات مميتة الشهر الماضي على قاعدتين عسكريتين في وسط البلاد.

وكان مهاجمون مجهولون قتلوا 38 جندياً خلال الهجمات التي وقعت يوم 30 سبتمبر الماضي والتي تعرض فيها الجيش لواحدة من أكبر خسائره هذا العام، بينما يحاول جاهداً صد هجمات تتزايد وطأتها من جانب جماعات مسلحة مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش.

وقال بيان الجيش الذي أورد نتائج الهجوم المضاد: «تم قتل نحو 50 من الأعداء وأصيب نحو 30 وتم تدمير معدات».

وأضاف أنه حرر 36 من بين نحو 60 جندياً فقدوا بعد هجمات الشهر الماضي.

وكان أقارب الجنود احتجوا على سقوط هذا العدد الكبير من القتلى في هجمات المسلحين، وكذلك على نقص المعلومات عن الضحايا والمفقودين.