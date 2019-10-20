اقتحام ثانٍ لمنزل السفير الأمريكي في سيئول

المصدر: سيئول - رويترز

اعتقلت الشرطة في كوريا الجنوبية 19 طالباً أمس، بعد تسلق العديد من الطلاب الجدران، ودخول فناء منزل السفير الأمريكي في العاصمة سيئول احتجاجاً على وجود القوات الأمريكية في البلاد. وتصف هذه المجموعة نفسها بأنها ائتلاف طلاب الجامعات التقدميين، ووضعت صوراً على حسابها على «فيسبوك»، ظهر فيها العديد من أعضائها يتسلقون جداراً محيطاً بمنزل السفير هاري هاريس باستخدام سلالم.

وفي مقطع مصور منفصل بُث على ما يبدو من داخل المجمع، اتهموا الولايات المتحدة بالمطالبة بزيادة 500 في المئة في تكاليف الاحتفاظ بنحو 28500 جندي في كوريا الجنوبية، ورفعوا لافتة كُتب عليها «اترك هذه الأرض هاريس». وهتف الطلاب: «كفوا عن التدخل في شؤوننا الداخلية»، و«ارحلوا»، و«لا نريد القوات الأمريكية»، قبل أن تقوم الشرطة بإخراجهم من مقر سكن السفير.