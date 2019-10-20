رائدتا فضاء أمريكيتان تصححان خطأ «فادحاً» لترامب

المصدر: دبي - سيد صالح

صححت رائدتا الفضاء الأمريكيتان كريستينا كوتش وجيسيكا ميير خطأً معلوماتياً وصفته صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية بــ«الفادح»، ارتكبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأجرى ترامب مكالمة هاتفية مع كوتش وميير في برنامج تلفزيوني، أول من أمس، لتهنئتهما بعودتهما من أول مهمة للسير في الفضاء كافة روّادها من السيدات فقط.

وقال ترامب: «إنها المرة الأولى التي تسير فيها سيدة خارج محطة الفضاء»، ثم أردف: «إنهن أجرين أول مهمة للسير في الفضاء للنساء على الإطلاق».

وعندما ردّت مير على ملاحظة ترامب، قالت بأدب: «لا نود أن ننال الكثير من الثناء لأن هناك الكثير من السيدات اللائي سبقننا في السير في الفضاء». وتابعت مير بقولها: «إنها فقط المرة الأولى التي تسير فيها سيدتان في الفضاء في وقتٍ واحد، وهذا حقاً أمر رائع لنا».