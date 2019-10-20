ارتفاع ضحايا تفجير المسجد في أفغانستان إلى 73 قتيلاً

المصدر: كابول ـ وكالات

ارتفعت حصيلة التفجير الذي استهدف مسجداً في أفغانستان خلال صلاة الجمعة إلى 73 قتيلاً بينهم عشرات الأطفال، على ما أعلنت السلطات في ولاية ننغرهار شرق البلاد أمس.

والهجوم في منطقة هسكه مينه هو ثاني أكثر اعتداء دموية هذا العام في أفغانستان، وأدى إلى إصابة العشرات أيضاً.

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وقال الناطق باسم حاكم الولاية عطالله خوجياني «لدينا تقارير أن حصيلة القتلى وصلت إلى 70» بينما أكدت مصادر أخرى أن الحصيلة بلغت 73 قتيلاً.

وأوضح ناطق باسم إدارة التعليم في الولاية أنّ 27 شخصاً على الأقل من الضحايا هم من أطفال المدارس.

وقال خوجياني إن التفجير تم بواسطة متفجرات زرعت داخل المسجد.

وقال أحد الأهالي ويدعى عمر غورزانغ إن نحو 350 مصلياً كانوا في المسجد وقت الهجوم.

وتابع «لا نزال نبحث عن جثث الضحايا. معظم القتلى أطفال مدارس أو شبان دون الـ18».

ولم يعلن أي تنظيم مسؤوليته عن الاعتداء.

وواصلت الشرطة والسكان المحليون البحث عن الجثث تحت الأنقاض. وقال سهراب قادري عضو المجلس الإقليمي في إقليم ننكرهار إن المسجد الذي يسع أكثر من 150 مصلياً كان ممتلئاً عن آخره وقت الانفجارات.