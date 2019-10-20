إعلان حالة الطوارئ في سانتياغو

المصدر: سانتياغو - أ.ف.ب

أعلن الرئيس التشيلي سيباستيان بينييرا، الليلة قبل الماضية، حالة الطوارئ في العاصمة سانتياغو، وكلّف عسكرياً ضمان الأمن، بعد يوم من أعمال النهب والحرائق والمواجهات مع الشرطة، بسبب زيادة أسعار بطاقات المترو.

وقال بينييرا: «أعلنت حالة الطوارئ، ولهذه الغاية عيّنت الجنرال خافيير إيتورياغا ديل كامبو على رأس الدفاع الوطني، بموجب مواد قانوننا المتعلقة بحالة الطوارئ».

وأعلن الرئيس حالة الطوارئ منتصف ليل الجمعة - السبت، بعدما شهدت سانتياغو طوال النهار صدامات عنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين، هي الأسوأ منذ سنوات، وأجبرت السلطات على إغلاق كل محطات المترو.

وأكد بينييرا أن الهدف من إعلان هذه الإجراءات هو «ضمان النظام العام والهدوء لسكان سانتياغو». وفرضت حالة الطوارئ لـ15 يوماً، وتم تعليق مباريات كرة القدم في عطلة نهاية الأسبوع.

من جهته، صرح الجنرال إيتورياغا بأن الجيش سيقوم بدوريات في المواقع الرئيسة للعاصمة التي يبلغ عدد سكانها سبعة ملايين نسمة، لكنه لن يفرض منعاً للتجول. وأكد: «لن نفرض أي قيود على الحريات الفردية حالياً».

وذكرت السلطات أن 16 حافلة على الأقل أُحرقت، الجمعة، ودُمرت بالكامل نحو عشر محطات للمترو. وتحدثت الشرطة عن توقيف 180 شخصاً على الأقل وجرح 57 شرطياً. وبحلول الليل، تصاعدت الصدامات، وأحرق مبنى شركة الكهرباء «إينيل» وفرع لمصرف «بانكو تشيلي»، وكلاهما في وسط المدينة.

كما تعرض متجر قريب للنهب، وألقيت زجاجات حارقة على عدد من محطات قطارات الأنفاق.

وقبل إغلاق المحطات، أطلقت دعوات إلى الصعود في القطارات بلا بطاقات للاحتجاج على رفع سعرها من 800 بيزوس إلى 830 بيزوس (1,04 يورو) في ساعات الازدحام، بعد زيادة أولى قدرها عشرون بيزوس في يناير الماضي.

وأعلنت إدارة المترو، في تغريدة على «تويتر»، أن «كل الشبكة أُغلقت بسبب أعمال الشغب والتخريب التي تمنع ضمان حد أدنى من شروط السلامة للركاب والعمال». وجاء هذا الإعلان بعدما تعرضت تقريباً جميع المحطات، البالغ عددها 164، لهجمات.