المصدر: واشنطن - وكالات

وصف زعيم كتلة الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل قرار الرئيس دونالد ترامب سحب القوات الأمريكية من سوريا بـ«الكابوس الاستراتيجي». وكتب ماكونيل في مقال في صحيفة «واشنطن بوست» إن «سحب القوات الأمريكية من سوريا خطأ استراتيجي فادح».

وأضاف أن «ذلك سيجعل الشعب الأمريكي وأرضه أقل أماناً وسيشجع أعداءنا ويضعف تحالفات مهمة». وأضاف «على الرغم من صمود وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه الخميس لخمسة أيام، أدت حوادث الأسبوع المنصرم إلى تراجع حملة الولايات المتحدة ضد داعش وإرهابيين آخرين». ودافع ترامب بشدة الأربعاء عن قراره هذا، معتبراً أنه «خطوة ذكية من وجهة النظر الاستراتيجية»، ويدعم ماكونيل عادة ترامب بقوة.