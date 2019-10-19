أردوغان يهدّد بـ "سحق رؤوس" الأكراد

المصدر: أنقرة - د.ب.أ

هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس السبت، بـ «سحق رؤوس» أكراد وحدات حماية الشعب في شمال شرق سوريا إذا لم ينسحبوا بحلول نهاية الهدنة المتفق عليها بين واشنطن وأنقرة بحلول ليل الثلاثاء المقبل.

وقال أردوغان في كلمة أمام حشد من آلاف الأشخاص في مدينة قيصرى: «سينتهي وقف العمليات المتفق عليه لمدة 120 ساعة ليل الثلاثاء، وسنواصل سحق رؤوس الإرهابيين إذا لم ينسحبوا بحلول ذلك الوقت»، حسبما نقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

ويتبادل المسؤولون الأتراك والأكراد الاتهامات بخرق الهدنة التي أعلنها نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس يوم الخميس الماضي، بالسماح للمقاتلين الأكراد بالانسحاب إلى منطقة آمنة على طول الحدود.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية، التي تصنفها أنقرة إرهابية، قد حثت الولايات المتحدة أمس السبت على توفير ممر آمن لإجلاء الجرحى من مدينة رأس العين الحدودية.