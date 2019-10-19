بالفيديو.. مظاهرات في لندن للمطالبة باستفتاء ثان حول البريكست

المصدر: البيان الإلكتروني

خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى شوارع لندن مطالبين باستفتاء ثان على مشروع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ويقول قادة حملة "تصويت الشعب" إنهم يريدون التحقق من أن المملكة المتحدة موافقة على شروط الخروج التي تفاوض عليها رئيس الوزراء بوريس جونسون.

وتوجه المتظاهرون إلى مقر البرلمان وسط العاصمة البريطانية الذي شهد جلسة استثنائية السبت لمناقشة اتفاق جونسون مع الاتحاد الأوروبي.

وقالت متظاهرة جاءت من خارج لندن لبي بي سي إنها "آخر فرصة بالنسبة لها للتعبير عن تمسكها بإجراء استفتاء آخر".

وأضافت "إنه التزام كبير، ولكنني ندمت على عدم المشاركة في المرة السابقة، أما هذه المرة فكان حضوري تلقائيا".