تصويت حاسم على «بريكست» اليوم وجونسون يتودّد إلى النواب

المصدر: ■ عواصم - وكالات

دعا رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، نواب البرلمان مجدداً إلى أن يجعلوا من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست» أمراً واقعياً.

وذلك في إطار سعيه للحصول على دعمهم للصفقة التي توصل إليها مع بروكسل قبيل التصويت الحاسم في البرلمان اليوم السبت.

وغرّد جونسون، أمس، عبر صفحته على موقع «تويتر»: «حصلنا على اتفاق جديد عظيم من شأنه أن يعيد لنا السيطرة، وعلى البرلمان الآن أن يجعل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حقيقة حتى يمكننا التحرك نحو أولويات مثل تكلفة المعيشة، والخدمات الصحية، وجرائم العنف، وبيئتنا».

كما شدّد الناطق باسم حزب العمال البريطاني المعارض للشؤون المالية، جون ماكدونيل، على أنّ تصويت البرلمان على الاتفاق سيكون «متقارباً جداً»، لكن من المحتمل ألا يكلل بالنجاح. وأضاف: «لا أظن أنه سيحصل على الموافقة، وأعتقد أنه سيُرفض لكن، الأرقام ستكون متقاربة جداً».

إلى ذلك، قالت رئيس المفوضية الأوروبية المنتخبة، أورزولا فون دير لاين، على هامش قمة الاتحاد الأوروبي: «من المهم بالنسبة لنا أننا لدينا الآن اتفاق، القرار في يد البرلمان البريطاني حالياً». وقالت فون دير لاين: «أعتقد أنه يتعين علينا أن نأخذ الوقت اللازم للإنصات إلى البرلمان البريطاني».

ولم تعلق فون دير لاين على ما إذا كان من الممكن إرجاء «بريكست»، حال رفض البرلمان البريطاني الاتفاق، موضحة أنها تمتنع عن التعليق على ذلك الآن احتراماً لنواب البرلمان البريطاني الذين بصدد اتخاذ القرار.

بدوره، طالب وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، البرلمان البريطاني باتخاذ موقف واضح تجاه اتفاق «بريكست» الجديد. وقال ماس في برلين عقب لقاء مع وزير خارجية بنغلاديش، أبو الكلام عبد المؤمن: «بصرف النظر عن القرار الذي سيُتخذ: نحتاج الآن إلى موقف واضح تجاه كيفية سير الأمور، لأن وقت التكتيكات السياسية انتهى...

نراهن الآن على وعي البرلمان البريطاني بمسؤوليته الكبيرة في هذه المرحلة الحساسة». ووصف ماس الاتفاق بأنه خطوة مهمة للغاية من أجل خروج منظم لبريطانيا يحقق أهداف كل الأطراف.