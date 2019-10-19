اليابان نحو إرسال قوات لحماية الملاحة في المنطقة

المصدر: ■ طوكيو، واشنطن - وكالات

قالت اليابان، أمس، إنها لن تنضم لأي تحالف أمريكي لحماية السفن التجارية في الممرات المائية في الشرق الأوسط، لكنها سترسل بدلاً من ذلك قوة منفصلة تشمل سفناً وطائرات لحراسة السفن المتجهة إلى اليابان من هذه المنطقة المهمة لإنتاج النفط.

وقال يوشيهيدي سوجا كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني في إفادة صحافية: «لن ننضم للولايات المتحدة لكننا سنتعاون معها عن كثب، ستساعد قوات الدفاع الذاتي على ضمان أمن السفن التي لها صلة باليابان».

وكشف سوجا، عن أنّ العتاد العسكري الذي سترسله اليابان إلى الشرق الأوسط سيشمل على الأرجح، سفناً حربية ومقاتلات ستقوم بدوريات في خليج عُمان وشمالي بحر العرب ومناطق أخرى. وأضاف إن اليابان لم تقرر بعد تشكيلة القوة أو موعد نشرها.

في الأثناء، طالب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، مجلس الأمن بتجديد حظر بيع الأسلحة لإيران. وقال بومبيو في تغريدة على «تويتر»:

«بسبب الاتفاق المعيب مع إيران، فإن حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران سينتهي في غضون عام واحد، وستتمكن دول مثل روسيا والصين من بيع أسلحة متطورة لإيران، النظام الإيراني سيكون حراً في بيع الأسلحة لأي شخص، سيؤدي هذا إلى سباق تسلح جديد في الشرق الأوسط».

وأضاف: «إذا كنت قلقاً بشأن سلوك إيران الآن، تخيل ما الذي ستفعله إيران بصواريخ وطائرات مسيرة ودبابات وطائرات متطورة. يجب على مجلس الأمن تجديد حظر الأسلحة».