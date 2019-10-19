غورباتشوف يدعو روسيا وأمريكا لإجراء محادثات نووية

المصدر: ■ موسكو - رويترز

حذّر ميخائيل غورباتشوف آخر زعيم للاتحاد السوفييتي السابق، أمس، من أن العالم ينجرف إلى حقبة خطيرة من السياسات التي تكتسب طابعاً عسكرياً، مناشداً موسكو وواشنطن الجلوس معاً لإجراء محادثات عاجلة للحد من التسلح النووي.

وأدلى غورباتشوف، الذي ساعدت حملته للحد من التسلح وإصلاحاته الهادفة للديمقراطية خلال الثمانينيات في إنهاء الحرب الباردة، بتصريحاته لصحيفة إزفستيا اليومية الروسية بعد شهرين من إنهاء العمل باتفاق نووي بارز وقعه في عام 1987. وقال غورباتشوف: «هناك اتجاهات خطيرة جميعها بادية للعيان، سأختار اثنين، إنهما التغاضي عن القانون الدولي وعسكرة السياسات العالمية».

وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت من معاهدة القوى النووية متوسطة المدى في أغسطس الماضي، متهمة موسكو بانتهاكها ثم اختبرت صاروخاً كان مداه محظوراً فيما سبق بموجب المعاهدة. ونفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن تكون بلاده ضربت بالمعاهدة عرض الحائط، لكنه قال إن روسيا ليس أمامها الآن سوى إنتاج صواريخ كانت محظورة بمقتضى المعاهدة وذلك لضمان أمنها.