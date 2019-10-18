إقرار «بريكست».. وبريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي 31 الجاري

المصدر: بروكسل، لندن ـ وكالات

توصلت بريطانيا والاتحاد الأوروبي أمس إلى اتفاق حول «بريكست» يسمح بخروج بريطانيا من الاتحاد في 31 أكتوبر الجاري، لكن لا يزال يتعين إقراره في البرلمان البريطاني عندما يجتمع غداً.

وحضّ رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون البرلمان على تأييد الاتفاق. وقال في بروكسل وإلى جانبه رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر: «آمل كثيراً الآن أن يتوافق زملائي النواب لإنجاز بريكست وتمرير هذا الاتفاق الممتاز».

وتم التوصل للاتفاق قبل ساعات من قمة أوروبية يتوقع أن تتبنى النص. من جهته، هنّأ يونكر رئيس الوزراء البريطاني على التوصل للاتفاق، وقال إن ذلك يعني أنه لم يعد هناك ضرورة لأي إرجاء.

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