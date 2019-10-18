موسكو تحتج على واشنطن بعد ضبط دبلوماسيين أمريكيين

المصدر: موسكو- رويترز

أعلنت روسيا، أمس، أنها ستبعث بمذكرة احتجاج رسمية للولايات المتحدة بعدما ضبطت الشرطة 3 دبلوماسيين أمريكيين في منطقة محظورة تقع قرب موقع اختبارات عسكري.

وقالت الخارجية الروسية إن الشرطة أوقفت الدبلوماسيين بعدما وصلوا بالقطار الاثنين الماضي وأعادتهم. ورغم تمتعهم بالحصانة الدبلوماسية، اتهمتهم السلطات بمخالفة القانون لأنهم لم يكونوا يحملون التصاريح الخاصة التي يحتاجها الأجانب لزيارة المنطقة.

وذكرت الوزارة أن الشرطة وجدت الدبلوماسيين، الذين وصفتهم بأنهم ملحقون عسكريون، في منطقة محظورة بعيدة عن مدينة أرخانجيلسك التي قالوا إنهم يعتزمون زيارتها.

ونقلت قناة رين التلفزيونية الروسية عن وزارة الخارجية قولها في وقت متأخر الليلة قبل الماضية: «من الواضح أنهم ضلوا الطريق.. مستعدون لإعطاء السفارة الأمريكية خريطة لروسيا».

واشتكت الناطقة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا من أن الدبلوماسيين العسكريين الأمريكيين يتجاهلون عادة متطلبات الإخطارات الروسية ويحاولون الوصول إلى مناطق عسكرية محظورة.

ودعت زاخاروفا واشنطن لاحترام القواعد الدبلوماسية، بينما قال الكرملين إن هناك قواعد صارمة تحكم الأماكن العسكرية الحساسة على الجميع اتباعها.