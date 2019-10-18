«هاغيبيس» يرجئ مراسم تنصيب إمبراطور اليابان

المصدر: طوكيو ـ وكالات

ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أمس أنه تقرر تأجيل عرض الاحتفال بتنصيب الإمبراطور ناروهيتو حتى العاشر من نوفمبر المقبل بينما تعمل الحكومة جاهدة للتعافي من آثار الإعصار «هاغيبيس».

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن وسائل إعلام رسمية يابانية أن العرض الذي كان مقررا أن ينطلق يوم 22 الجاري الجاري، تم تأجيله.

وأودى الإعصار «هاغيبيس» بحياة 77 شخصاً، فضلاً عن إصابة 224 آخرين وبقاء 11 شخصاً في عداد المفقودين، بحسب هيئة الإذاعة الوطنية. وتسبب الإعصار في هطول كم قياسي من الأمطار في أنحاء واسعة من البلاد السبت الماضي، مما أسفر عن حدوث فيضانات وانهيارات أرضية.

وقالت الحكومة إن 52 من ضفاف الأنهار قد انهارت، وتسبب الإعصار في 170 انهياراً أرضياً وطينياً في 19 مقاطعة، وتسبب الكثير من هذه الانهيارات في غلق الطرق.

وغمرت مياه الفيضانات أكثر من 14 ألف منزل تضرر 1100 منزل منها بشدة، وفقاً لهيئة الإذاعة.

ولا يزال نحو 4400 شخص يقيمون في 188 مركزاً للإيواء المؤقت بعد الإعصار، بحسب الحكومة.