دبلوماسي: ترامب أقحم سياستنا الداخلية في محادثات أوكرانيا

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

ذكر السفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي، غوردون سوندلاند، أمس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومحاميه الشخصي رودي جولياني أقحما السياسة الأمريكية الداخلية في المحادثات مع أوكرانيا.

وشمل ذلك الطلب منها التحقيق في أمر شركة أوكرانية مرتبطة بنجل جو بايدن، خصم ترامب السياسي. وقال سوندلاند للجان الكونغرس التي تحقق حول ترامب بهدف عزله، إنه في مايو الماضي أمر ترامب دبلوماسيين بإشراك محاميه الشخصي جولياني في مناقشات حول سياسة أوكرانيا.

وأوضح سوندلاند في بيان معدّ مسبقاً: «أكد جولياني أن الرئيس يريد بياناً علنياً من الرئيس فولوديمير زيلينسكي يلزم أوكرانيا التحقيق في قضايا لمكافحة الفساد». وأضاف: «ذكر جولياني تحديداً انتخابات 2016، وشركة بوريسما على أنهما قضيتان للتحقيق في مكافحة الفساد مهمتان للرئيس».