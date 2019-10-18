تصاعد الاحتجاجات في برشلونة

المصدر: مدريد، برشلونة - وكالات

شارك محتجون انفصاليون في إقليم كتالونيا شمال شرقي إسبانيا في أعمال شغب الليلة قبل الماضية واشتبكوا مع الشرطة، وأظهرت لقطات تلفزيونية سيارات وحواجز مشتعلة في مدينة برشلونة.

وذكرت الشرطة الليلة قبل الماضية أن 20 شخصاً على الأقل اعتقلوا في المنطقة على صلة بأعمال عنف ارتكبت أثناء المظاهرات المستمرة لليوم الثالث على التوالي. وتردد أن أكثر من 50 شخصاً اعتقلوا وجرح 125، بينهم شرطيون، أثناء مظاهرات وقعت ليل الثلاثاء.

وبدأت احتجاجات «مسيرات من أجل الحرية» في خمس مدن كتالونية بهدف الوصول إلى العاصمة الإقليمية برشلونة اليوم الجمعة.

وأجرى رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز محادثات طارئة مع قادة المعارضة أول من أمس لبحث الاحتجاجات العنيفة للانفصاليين في كتالونيا.

وأصيب العشرات واعتقل عشرات آخرون خلال ليلتين من الاشتباكات بين المحتجين والشرطة في برشلونة وغيرها من مدن إقليم كتالونيا.

وخرج المتظاهرون احتجاجاً على حكم بسجن تسعة قياديين انفصاليين بسبب دورهم في محاولة الإقليم الانفصال عن إسبانيا عام 2017.

بالمقابل، دعا رئيس إقليم كتالونيا كويم تورا إلى «وقف فوري» للمواجهات العنيفة التي اجتاحت برشلونة لليلة معتبراً أنها تضر بصورة الحركة الانفصالية.

وقال تورا بعد اشتباك المتظاهرين الغاضبين من سجن إسبانيا لتسعة قادة انفصاليين مع شرطة مكافحة الشغب في العاصمة الكتالونية «لن نسمح بحوادث مثل تلك التي نراها في الشوارع. هذا يجب أن يتوقف فوراً. لا يوجد هناك سبب أو تبرير لحرق السيارات، ولا لأي نوع آخر من التخريب».