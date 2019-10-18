1174 قتيلاً في أفغانستان خلال 3 أشهر

المصدر: كابول-أ.ف.ب

قُتل وأصيب عدد «غير مسبوق» من المدنيين في أفغانستان من يوليو حتى نهاية سبتمبر بحسب ما ذكرت الأمم المتحدة في تقرير جديد نشرته أمس، واصفة هذا العنف بأنه «غير مقبول بتاتاً».

والتقرير الذي يوثق أيضاً أعمال العنف خلال العام الجاري، يرصد «تعرض الأفغان لمستويات مفرطة من أعمال العنف لسنوات عدة» رغم وعود من جميع الأطراف «بمنع وتخفيف الأذى عن المدنيين». ويلفت التقرير أيضاً إلى «سخافة الثمن المتزايد باستمرار الذي يدفعه المدنيون وخصوصاً أن معظم الأطراف يدركون أن الحرب في أفغانستان لا يمكن أن يكسبها أي من الجانبين».

وقال الممثل الخاص للأمم المتحدة في أفغانستان تاداميشي ياماموتو إن سقوط «ضحايا من المدنيين غير مقبول بتاتاً» مضيفاً أن ذلك يؤكد أهمية المحادثات التي تهدف إلى وقف لإطلاق النار وحل سياسي دائم.

وقالت مسؤولة حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان فيونا فريز «تأثير النزاع في أفغانستان على المدنيين فظيع». وتمثل الأرقام إلى 1174 قتيلاً و3139 جريحاً من الأول من يوليو إلى 30 سبتمبر بزيادة 42 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.