تركيا وأمريكا تتفقان على وقف إطلاق النار فى سوريا

المصدر: البيان الإلكتروني

اتفقت الولايات المتحدة وتركيا اليوم الخميس على وقف اطلاق النار فى سوريا.

أعلن ذلك مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد مباحثاته مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فى أنقرة.

وقال بنس إن العمليات العسكرية ستتوقف 120 ساعة، وستتولى أمريكا تسهيل عملية انسحاب قوات الحماية الكردية، مشددا على التزام تركيا بوقف كامل لوقف إطلاق النار، ومساعدة الأقليات الدينية في تلك المناطق المنكوبة.

وأوضح بنس أن القوات الكردية ستنسحب من المنطقة الحدودية مع تركيا بعمق 20 ميلا.

وأكد أن تركيا والولايات المتحدة اتفقتا على إيجاد حل للمنطقة الآمنة تضمن أمن أنقرة والأكراد.

من جانبه أكد وزير الخارجية التركي تعليق العملية العسكرية في شمال شرق سوريا في انتظار انسحاب المقاتلين الاكراد من المنطقة.

وقال مولود تشاوش اوغلو للصحافيين في انقرة "نحن نعلق العملية ولا نوقفها"، مضيفا "سنوقف العملية فقط حين ينسحب (المقاتلون الاكراد) في شكل تام من المنطقة".