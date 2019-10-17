ألبانيا: تأجيل الانضمام للاتحاد الأوروبي يعود لصراع داخل التكتل

المصدر: بروكسل - د.ب.أ

أفاد رئيس وزراء ألبانيا إيدي راما أن عدم موافقة الاتحاد الأوروبي على بدء محادثات الانضمام مع ألبانيا ومقدونيا الشمالية «لا علاقة له» بتصرفات الدولتين البلقانيتين.

وأفاد راما في خطاب نشر على صفحته على فيسبوك بأن «(الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون) غير مستعد للضغط من أجل التوسع قبل الضغط من أجل الإصلاحات في الاتحاد الأوروبي».

وذكر راما: «من المهم أن نفهم أن هذا ليس موقفاً ضد ألبانيا ومقدونيا الشمالية أو ضد دول غرب البلقان عموماً». وأضاف: «لا علاقة لذلك بما فعلناه أو لم نفعله لنستحق الموافقة» على بدء محادثات الانضمام. ولم توافق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أول من أمس، على فتح محادثات مع البلدين المرشحين للانضمام بسبب معارضة بقيادة ماكرون.