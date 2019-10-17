المصدر: بروكسل - د.ب.أ

قرر أعضاء البرلمان الأوروبي، أمس، رسمياً تأجيل بدء فترة ولاية الرئيسة الجديدة للمفوضية الأوروبية، أورزولا فون دير لاين، بعد رفض تعيين ثلاثة من المرشحين البارزين ضمن فريقها. وكان من المقرر أن تتولى فون دير لاين مهام منصبها مطلع نوفمبر المقبل. ويتعين على كل من فرنسا ورومانيا والمجر الآن تقديم مرشح جديد.

وكان ديفيد ساسولي، رئيس البرلمان الأوروبي، أعلن، مطلع الأسبوع الجاري، أنه من المرجح بدء عمل المفوضية الجديدة مطلع ديسمبر المقبل.

وأكد البرلمان الأوروبي تعيين فون دير لاين على رأس المفوضية بأغلبية ضئيلة في يوليو الماضي. ويتعين على المفوضين الذين يتم ترشيحهم وتعيينهم الخضوع لجلسات استماع من قِبل اللجان البرلمانية المختصة، وتتمثل الخطوة الأخيرة في التعيين بموافقة البرلمان الأوروبي.